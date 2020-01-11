Первый геймплей игры Magic: Legends

Cryptic Studios анонсировали Magic: Legends еще в декабре 2019 года. Теперь же разработчики игры поделились первым трейлером с демонстрацией игрового процесса.

По сюжеты игры, игрокам предстоит побывать в роли героя-плейнсвокера, которому поручено спасти Мультивселенную от древнего зла. На выбор будет доступно пять классов после релиза. А пока что показали только два класса.

Пока что точной даты релиза игры не известно, но разработчики планируют выпустить игру в 2020 году на PlayStation 4, Xbox One и PC.