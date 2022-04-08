Первый игровой тест с процессором Ryzen 7 5800X3D

XanxoGaming опубликовала свой первый игровой тест с процессором Ryzen 7 5800X3D в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition. Они сравнили его с Intel Core i9-12900KS и Core i9-12900K. Однако была протестирована только одна игра Shadow of the Tomb Raider с разрешением 720p и низкими настройками. Процессор работает в паре с памятью DDR5 с тактовой частотой 4800 МГц CAS 40.

В данном тесте Core i9-12900K показал в среднем около 190 кадров в секунду, что они считают базовым показателем. Core i9-12900KS обеспечивает около 200 кадров в секунду, или чуть более пяти процентов улучшения. Эти контрольные цифры предоставлены CapFrameX, который утверждает, что из-за используемого низкого разрешения GPU на самом деле не имеет значения. Ryzen 7 5800X3D получает среднее число кадров в секунду 231, что немного странно, поскольку это не среднее значение, скажем, 230 кадров в секунду, что имело бы смысл, исходя из того, как сообщались цифры Intel. Несмотря на это, это более чем на 20% больше, чем у Core i9-12900K, и более чем на 15% больше, чем у Core i9-12900KS. Согласно публикации, XanxoGaming обещает больше тестов, и они будут поставляться в разрешении 1080p с настройками Ultra.