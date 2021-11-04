Первый клиентский автомобиль Aston Martin Valkyrie

Aston Martin сообщил, что первый клиентский автомобиль Aston Martin Valkyrie завершен и готов для продажи. Aston Martin Valkyrie имеет огромную мощность 1115 л.с., и каждая деталь собрана вручную. Valkyrie создана в результате непоколебимой самоотдачи большой группы высококвалифицированных инженеров и техников, которые неустанно работали над тем, чтобы довести Valkyrie до стадии производства.

Как и все спортивные автомобили, Aston Martin Valkyrie собирался в штаб-квартире Великобритании в Гайдоне. Специальная команда по реализации проекта управляет сборкой вплоть до доставки в специально созданную производственную зону Valkyrie. Команда высококвалифицированных технических специалистов вручную собирает каждую из 150 машин, на создание каждой Valkyrie уходит более 2000 часов. Перед доставкой каждая Valkyrie проходит испытания на треке на высокопроизводительном предприятии Aston Martin на территории британской автогоночной компании в Сильверстоуне, где проводилась большая часть разработки гиперкара.
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