Первый полностью электрический внедорожник Jeep появится в 2023 году

В рамках нового стратегического плана Dare Forward 2030 автопроизводитель представил первый полностью электрический внедорожник Jeep. Компания не предоставила спецификации или даже название, но Jeep EV будет выпущен в начале 2023 года и похоже, будет относительно компактным, как Compass. Jeep может использовать платформу STLA Small, которая поддерживает батарею до 82 кВтч и запас хода 300 миль.

В 2024 году компания планирует представить модель, более ориентированную на бездорожье, и «семейный» внедорожник. Jeep также не будет одинок, поскольку Ram выпустит электрический фургон ProMaster в 2023 году и пикап 1500 в следующем году. В рамках Dare Forward бренд надеется продать пять миллионов электромобилей в 2030 году.