Первый сезон в Battlefield 2042 отложили из-за багов

Battlefield 2042, мягко говоря, имеет недостатки, и разработчики пересматривают свой график запуска определённого нового контента, чтобы устранить эти недостатки. DICE и EA официально отложили первый сезон игры до начала лета и будут использовать дополнительное время, чтобы исправить основной пользовательский опыт. Следующее обновление BF2042 принесет обновленную, удобную для восприятия таблицу результатов, а улучшенные профили игроков и долгожданный голосовой чат появятся «как можно скорее». В DICE добавили, что будут усовершенствованы механизмы отряда, система пинга, награды за цели и режим портала. Студия также пообещала улучшить цикл обратной связи. Команда BF2042 публично обсудит основные области запланированных улучшений, включая существующую стратегию. Персонал выслушает реакцию сообщества на эти вопросы и включит отзывы в соответствующие обновления. Будут разговоры и о более мелких доработках.

Такой открытый подход, конечно, не нов для создателей игр, но это признание того, что последняя версия Battlefield не оправдала ожиданий игроков. Что касается первого сезона, DICE не раскрывает подробностей, но пообещала, что покупатели BF2042 Gold и Ultimate Edition получат пакет «Стойкий» в обмен на ожидание. Пакет будет включать в себя оружие ближнего боя, образы игроков и скины для оружия, специалиста и транспортное средство. Хотя это далеко от того, что ожидается от четырех запланированных сезонов (включая новых специалистов), это может быть небольшим утешением для тех, кто потратил больше.
Комментарии и отзывы Battlefield 2042
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