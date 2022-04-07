Первый телефон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1+ появится в июне

Чипсет Snapdragon 8 Gen 1+ появится раньше, чем ожидалось. Согласно источнику, флагманская модель Snapdragon 8 Gen 1+ должна появиться уже в июне. Первые устройства на базе Snapdragon 8 Gen 1+ будут выпущены в Китае, но на данный момент названия смартфонов не разглашаются. По слухам, это может быть OnePlus 10 Ultra, но это устройство может также использовать процессор Dimensity 9000.

Snapdragon 8 Gen 1+ будет основан на 4-нанометровом техпроцессе TSMC и вероятно, будет очень похож на Snapdragon 8 Gen 1, но с немного более высокими тактовыми частотами. Qualcomm официально представит Snapdragon 8 Gen 1+ в мае.