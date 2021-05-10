Первый в мире 2-нм чип от IBM

Глобальный поставщик решений для бизнеса IBM уже объявил о том , что он создал 2нм чип с помощью Gate-All-Around архитектуры устройства (GAA) нанолист. Новая схема транзисторов позволит IBM разместить 50 миллиардов транзисторов в крошечном пространстве размером с ноготь.

Эта веха IBM может изменить правила игры в полупроводниковой промышленности. Компания заявляет, что срок службы батарей в смартфонах, использующих 2-нм технологию, будет значительно увеличен до четырех раз по сравнению с текущим сроком службы батарей в устройствах, использующих 7-нм техпроцесс. Количество транзисторов, которые могут уместиться в квадратном миллиметровом пространстве, является показателем прочности и эффективности микросхемы. При использовании микр

Компания IBM также заявила, что она активно проводит исследования по 2-нм техпроцессу, и выпуск процессоров, производимых с помощью этого процесса, маловероятен в ближайшие время.