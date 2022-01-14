Первый в мире полимерный 3D-принтер Rocket 1

3D-печать сложных конструкций может занять довольно много времени как на полимерном, так и на филаментном 3D-принтере, однако компания Hitry создала самый быстрый в мире полимерный 3D-принтер с вертикальной печатью Rocket 1.

Благодаря невероятной скорости и технологии цифрового непрерывного жидкостного формования с высоким разрешением (DCLF) HITRY Rocket 1 открывает новую эру 3D-печати, предоставляя мощные, удобные и качественные возможности печати для образования, промышленности и творчества. Rocket 1 не только быстр, но и печатает с выдающейся точностью. С разрешением 0,035 мм по осям XY и разрешением 0,001 мм по оси Z Rocket 1 печатает каждый пиксель быстро и точно, а поверхность получается исключительно гладкой и идеальной.

Rocket 1 способен печатать сложные модельные структуры с внутренними порами 0,2 мм и гладкой поверхностью, через которую свободно проходят жидкости и газы.