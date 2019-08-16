Первый в мире принтер для электронной бумаги

В отличие от смартфонов и планшетов, цифровую запись нельзя взломать: обновить изображение можно только с помощью фирменного оборудования, а электронных компонентов или программного обеспечения такой дисплей не содержит. В перспективе электронная бумага с возможностью печати может найти применение в качестве документов для идентификации, транспортных или подарочных карт многоразового использования.Электронная бумага Paper представляет собой компактный цифровой дисплей размером с банковскую карту, не содержащий умной электроники. С помощью специального принтера с поддержкой Just PrintIt на него можно многократно наносить различные изображения. Срок службы такого носителя составляет около 1000 циклов «печати».О новинки пока больше ничего неизвестно.