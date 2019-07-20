Первый в мире жидкий магнит

Жидкость может принять любую форму: цилиндрическую, сферическую, вытянутую, как проволока, или заполнять объекты со сложной геометрией. В перспективе жидкие магниты будут применяться для создания «мягких» роботов, искусственных клеток и даже адресной доставки лекарств в организм.С помощью специального 3D-принтера исследователи создали миллиметровые капли сложной структуры, каждая из которых содержит воду, силиконовое масло и миллиарды наночастиц оксида железа. Помещенные рядом с электромагнитной катушкой, эти частицы сохранили магнетизм даже после того, как магнитное поле исчезло.Основой необычного изобретения стали феррофлюиды — взвесь мельчайших частиц оксида железа в воде или иной жидкости. Хотя они известны науке уже более полувека, ученым долгое время не удавалось сохранить их постоянные магнитные свойства.До недавнего времени считалось, что постоянные магниты можно создавать только из твердых материалов, но открытие американских учёных опровергает это утверждение. Их изобретение представляет собой уникальную жидкость, компоненты которой напечатаны на 3D-принтере.О стоимости такой новинки пока неизвестно.