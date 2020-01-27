Первый защищенный смартфон с реверсивной беспроводной зарядкой подешевел до $200

Месяц назад начались продажи защищенного смартфона Doogee S68 Pro со степенью защиты IP68 и IP69K, а также соответствием военному стандарту MIL-STD-810G. Сегодня данный гаджет упал в цене с отметки $300 до $200. Напомним, что это первый подобный смартфон с поддержкой обратной беспроводной зарядки мощностью 5 Вт.

Аппарат также оснащается 5,9 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080, 8-ядерным процессором MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой на 21 Мп, 8 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, слотом для карт памяти microSD до 128 ГБ, модулем NFC, аккумулятором на 6300 мАч и поддержкой 24-Вт проводной и 10-Вт беспроводной зарядки.