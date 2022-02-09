Петицию о возвращении средств за Battlefield 2042 подписало более 30 тысяч игроков

Появилась новая петиция Battlefield 2042, призывающая издателя EA открыть свою политику возврата средств для неудавшейся игры. В петиции утверждается, что игра обошлась потребителям в миллионы долларов, и на момент публикации этой петиции уже собралось более 30 000 подписей!

На Change.org новая петиция, направленная EA, а также Sony, Microsoft, Steam и FTC, требует от компании расширить свою политику возврата денег, учитывая текущее состояние Battlefield 2042. Шутер сравнивается с катастрофическим запуском игры CyberPunk 2077 в 2020 году. Петиция требует не менее 50 000 подписей, прежде чем они передадут ее на рассмотрение адвокату по коллективному иску. Выпуск Battlefield 2042 был издевательством над каждым игроком, купившим эту видеоигру за 70 долларов США из-за ложной рекламы EA. Battlefield 2042 обошлась потребителям в миллионы долларов убытков и расстроила тысячи клиентов по всему миру. Согласно многим сообщениям потребителей, Electronic Arts и DICE не сдержали многих обещаний, данных при запуске и Battlefield 2042 был запущен как неиграбельный продукт. Даже сегодня в Battlefield 2042 есть куча ошибок, которые радикально меняют игровой процесс, что многие члены сообщества считают его незавершенным. На самом деле, Battlefield 2042 была настолько плохо сделана, что даже Steam, очень авторитетный поставщик видеоигр для ПК, позволяет клиентам получить полный возврат средств.