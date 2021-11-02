PetitFabrik и Neo Forza объявляют о совместном запуске игры Kukoos - Lost Pets

Бразильская студия PetitFabrik объявляет о совместном сотрудничестве с Neo Forza бренд Goldkey Technology Corporation, производитель DRAM и твердотельных накопителей для запуска новой трехмерной платформенной игры Kukoos - Lost Pets.

Номинация на лучшую консольную игру на Game Connection X Chinajoy 2021 Global Game Development Awards, игра переносит игроков в очаровательный мультяшный мир, где они должны спасти серию домашних животных с промытыми мозгами, которых держит в плену маниакальный робот-лягушка. В Kukoos - Lost Pets есть множество предметов коллекционирования и скрытых секретов, которые можно найти в таких легендарных играх, как Super Mario 64 и Banjo Kazooie. Путешествуйте по нескольким великолепным уровням, наполненным секретами, коллекционируемыми предметами и сложными головоломками.