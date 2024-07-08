Peugeot интегрировала ChatGPT в свои автомобили

С сегодняшнего дня все новые электромобили компании Peugeot вроде e-208, e-2008 и e-308, будут оснащены ChatGPT уже в базовой комплектации. Доступ к чат-боту на базе искусственного интеллекта можно получить через голосовой ассистент i-Cockpit. Более того, функция будет доступна для существующих клиентов после обновления прошивки по воздуху, а модели e-3008 и e-5008 получат это нововведение до конца текущего года. Интеграция ChatGPT в i-Cockpit Peugeot, по мнению представителей компании, позволит изменить взаимодействие водителей с их автомобилями. Суть в том, что ChatGPT может давать сложные ответы на широкий круг вопросов — например, советовать какие-то места по прибытию в незнакомый город и многое другое.

Можно попросить ChatGPT порекомендовать достопримечательности для посещения, предоставить краткую историю каждого места и даже дать указания по маршруту до пункта назначения. При этом возможности ChatGPT выходят за рамки ответов на вопросы — ChatGPT может организовать викторину на любимые темы ваших детей, чтобы они были заняты в течение длительной поездки. Также система на базе ИИ может посоветовать ресторан, найти зарядную станцию или отель с хорошими отзывами. Однако следует помнить, что новая функция не является бесплатной. Для текущих владельцев электромобилей Peugeot чат-бот ChatGPT доступен в составе пакета Connect Plus, который стоит 120 евро в год. В качестве альтернативы ИИ можно добавить как отдельную функцию за 15 евро в год.
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