Peugeot интегрировала ChatGPT в свои автомобили

Можно попросить ChatGPT порекомендовать достопримечательности для посещения, предоставить краткую историю каждого места и даже дать указания по маршруту до пункта назначения. При этом возможности ChatGPT выходят за рамки ответов на вопросы — ChatGPT может организовать викторину на любимые темы ваших детей, чтобы они были заняты в течение длительной поездки. Также система на базе ИИ может посоветовать ресторан, найти зарядную станцию или отель с хорошими отзывами. Однако следует помнить, что новая функция не является бесплатной. Для текущих владельцев электромобилей Peugeot чат-бот ChatGPT доступен в составе пакета Connect Plus, который стоит 120 евро в год. В качестве альтернативы ИИ можно добавить как отдельную функцию за 15 евро в год.