Philips Xenium E182 и его функции

Philips Xenium E182 может похвастаться не только впечатляющей автономностью, но и удобством в работе. Ничего лишнего, всё под рукой, при этом не нужно думать, где бы срочно подзарядиться. Достойный вариант для тех, кто ищет неприхотливый и автономный аппарат, чтобы звонить и слушать радио, а также много путешествует.Камера в мобильных телефонах обычно стоит для галочки, но иногда она бывает необходима. Новинку оснастили VGA-камерой. В её настройках можно выставить подавление мерцания ламп, выбрать баланс белого и сюжетный режим съёмки — «Авто» или «Ночь».Задняя крышка выполнена из текстурного пластика, поэтому Philips Xenium E182 не выскальзывает из рук. Кстати, она съёмная — батарея легко извлекается. Телефон оснащен раздельными слотами не только для SIM, но и для карты памяти. Поддерживается объем до 32 ГБ, этого хватит, чтобы хранить всё необходимое.Philips Xenium E182 получится использовать как основной и рабочий телефон одновременно: модель оснастили поддержкой двух SIM-карт. Также имеется FM-приёмник. Любимые радиостанции можно слушать в наушниках или прямо через динамик телефона. Есть функция записи, качество достойное, а громкость телефонного разговора высокая, но для этого нужно установить карту памяти microSD. О стоимости новой модели пока неизвестно.