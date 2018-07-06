Philips представляет новую линейку отпаривателей ComfortTouch

Летом так хочется снова носить любимые тонкие блузки и юбки сложного кроя, и при этом не тратить много времени на глажку «капризных» вещей! С новым отпаривателем Philips ComfortTouch можно быстро привести вещь в безупречный вид. Струящиеся платья, легкие льняные брюки, своенравные шелковые блузки – любой предмет гардероба всего за несколько минут будет выглядеть идеально. Отпариватель деликатно ухаживает за одеждой из тонких тканей и вещами с необычными элементами – он справится с теми участками, которые невозможно погладить утюгом.

Деликатное и эффективное отпаривание всех тканей

С новым отпаривателем ComfortTouch можно выглядеть «с иголочки» каждый день, не тратя на глажку уйму времени и не беспокоясь о сохранности вещей. Он бережно отпаривает все виды тканей благодаря 5 режимам подачи пара. Менее интенсивная подача пара отлично подойдет для тонких тканей, а для ухода за вещами из плотных материалов лучше выбрать более мощный режим. На одежде не останется ни одной складки – ComfortTouch обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, а его мощность составляет 2000 Вт. При этом можно не волноваться о том, что прибор прожжет любимую вещь: сопло отпаривателя можно без опасений прижимать даже к самым «нежным» тканям, например, к шёлку.

Удобство и комфорт

Новый отпариватель сделан так, чтобы ухаживать за одеждой было удобно. ComfortTouch оборудован удлиненной доской StyleBoard, которая делает прибор устойчивым и позволяет пользователю отпарить каждый сантиметр вещи. Достаточно просто прижать ткань соплом к доске. Одежду можно надежно зафиксировать на вешалке при помощи специального замка Hang&Lock. Благодаря инновационной технологии FlexHead можно отпаривать длинные платья и брюки, не наклоняясь. Подвижная гибкая подошва сопла обеспечивает максимальный контакт, чтобы в ткань проникало больше пара и отпаривание было более эффективным.

Свежесть каждый день

Горячий пар освежает одежду и удаляет до 99,9% бактерий, а значит любимые вещи можно стирать реже. Постоянная подача пара позволяет не только удалить запахи, но и освежить одежду паром с любимым ароматом. Модель GC558 оборудована ароматической капсулой MyEssense, в которую можно добавить любимый парфюм, чтобы одежда «носила» аромат под настроение. Такая комплексная забота об одежде поможет сохранить безупречный вид любимых вещей гораздо дольше и сократить количество визитов в химчистку.

Простота в эксплуатации

ComfortTouch легко очищать от накипи – гаджет будет верным помощником не один год. Тем, кто всегда спешит, также пригодится функция автоматического перехода в режим ожидания. В процессе утренних сборов нередко все валится из рук, и даже самые организованные люди могут забыть выключить прибор. Отпариватель ComfortTouch перейдет в режим ожидания, как только резервуар воды будет пуст.Вертикальные отпариватели Philips ComfortTouch уже в продаже. Рекомендованная розничная цена для моделей GC552/40, GC557/30 и GC558/30 составляет 14 990, 16 990 и 17 990 рублей, соответственно.