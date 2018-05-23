Philips представляет «умную» электрическую щётку Sonicare DiamondClean Smart

Электрическая звуковая зубная щётка Philips Sonicare DiamondClean Smart синхронизируется со специальным мобильным приложением, которое обеспечит персонализированный уход за полностью рта и подскажет, как правильно чистить зубы
- Синхронизация с приложением для смартфона
- Пять режимов чистки и три уровня интенсивности
- Рекомендованная многими стоматологами техника чистки зубов
- Стильный дизайн и удобная зарядка
Приложение для смартфонов Philips SonicareНовая электрическая щетка DiamondClean Smart оборудована интеллектуальными датчиками, которые помогают эффективно ухаживать за полостью рта. Они собирают информацию о том, как пользователь чистит зубы и передают её в бесплатное мобильное приложение Philips Sonicare , которое анализирует данные и создаёт индивидуальные рекомендации.
Функция TouchUp в реальном времени отслеживает процесс чистки и после его окончания указывает на пропущенные участки, предлагая уделить им дополнительное время . «Умный» датчик и световая индикация на ручке щетки также оповещают о слишком сильном давлении на зубы. Приложение подскажет, как скорректировать чистящие движения, чтобы улучшить технику. Пользователь также может указать цель чистки, а приложение на основе собираемой статистики и данных профиля предоставит подходящие рекомендации и создаст 3D-карту полости рта – на ней можно зафиксировать проблемные места, на которые указал стоматолог во время осмотра. В процессе чистки приложение подскажет, что их следует очищать аккуратнее.
Инновационные насадки для зубов, дёсен и языкаDiamondClean Smart, как и все зубные щётки Philips, работает по уникальной звуковой технологии Sonicare. Благодаря ей электрическая щетка удаляет до 7 раз больше налета, чем обычная ручная щетка. Щетинки DiamondClean Smart совершают рекомендованные стоматологами «выметающие» движения от десны к краю зуба, которые тщательно очищают поверхность зубов и создают ирригационный эффект: быстрые движения щетинок обеспечивают интенсивную циркуляцию потока воды из слюны и зубной пасты в полости рта. Технология позволяет превосходно удалить налёт с труднодоступных мест: между зубами, на поверхности задних зубов и вдоль линии дёсен.
Естественную белизну зубов можно вернуть с помощью специальной насадки Premium White. Благодаря густым щетинкам она легко удаляет поверхностные потемнения эмали от чая, кофе и вина и осветляет зубы до 2 тонов. При этом щётка безопасна для зубной эмали и подходит для ежедневного применения . Самую тщательную чистку обеспечит насадка Premium Plaque Control. Её щетинки подстраиваются под форму каждого зуба благодаря мягким и гибким рёбрам в основании и охватывают широкую поверхность зуба. Кроме того, в комплекте DiamondClean Smart есть насадка Premium Gum Care, которая поможет улучшить состояние дёсен: аккуратный и мягкий массаж снизит уровень отеков и кровоточивости всего за 2 недели. Микрощетинки насадки TongueCare+ удалят бактерии с поверхности языка, обеспечив свежее дыхание надолго.
Режимы ухода за полостью ртаЗвуковая щётка DiamondClean Smart автоматически определит выбранную насадку и предложит один из 5 режимов чистки и один из 3 вариантов скорости в зависимости от вида насадки. Конечно, пользователь может вручную переключить автоматически рекомендованный режим на любой другой, более комфортный для него:
- Режим Clean поможет тщательно очищать полость рта каждый день
- Режим DeepClean+ способствует удалению налёта из труднодоступных участков
- Режим White+ поможет вернуть зубам естественную белизну
- Режим Gum Health обеспечит уход за чувствительными деснами и эмалью
- Режим TongueCare+ подойдёт для очистки поверхности языка