Philips представляет «умную» электрическую щётку Sonicare DiamondClean Smart

2018-05-23, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Philips Sonicare DiamondClean Smart; [72]
Электрическая звуковая зубная щётка Philips Sonicare DiamondClean Smart синхронизируется со специальным мобильным приложением, которое обеспечит персонализированный уход за полностью рта и подскажет, как правильно чистить зубы
  • Синхронизация с приложением для смартфона
  • Пять режимов чистки и три уровня интенсивности
  • Рекомендованная многими стоматологами техника чистки зубов
  • Стильный дизайн и удобная зарядка
Москва, Россия – Чтобы соответствовать запросам тех, кто пристально следит за новейшими технологиями и тщательно заботится о гигиене полости рта, компания Philips представляет новую флагманскую модель электрической зубной щетки Sonicare DiamondClean Smart. Теперь рекомендованные стоматологами 2 минуты чистки можно сделать максимально эффективными: новая щётка синхронизируется с мобильным приложением Philips Sonicare, которое предоставит персонализированные советы по улучшению стиля чистки зубов.

Приложение для смартфонов Philips Sonicare

Новая электрическая щетка DiamondClean Smart оборудована интеллектуальными датчиками, которые помогают эффективно ухаживать за полостью рта. Они собирают информацию о том, как пользователь чистит зубы и передают её в бесплатное мобильное приложение Philips Sonicare , которое анализирует данные и создаёт индивидуальные рекомендации.

Функция TouchUp в реальном времени отслеживает процесс чистки и после его окончания указывает на пропущенные участки, предлагая уделить им дополнительное время . «Умный» датчик и световая индикация на ручке щетки также оповещают о слишком сильном давлении на зубы. Приложение подскажет, как скорректировать чистящие движения, чтобы улучшить технику. Пользователь также может указать цель чистки, а приложение на основе собираемой статистики и данных профиля предоставит подходящие рекомендации и создаст 3D-карту полости рта – на ней можно зафиксировать проблемные места, на которые указал стоматолог во время осмотра. В процессе чистки приложение подскажет, что их следует очищать аккуратнее.

Инновационные насадки для зубов, дёсен и языка

DiamondClean Smart, как и все зубные щётки Philips, работает по уникальной звуковой технологии Sonicare. Благодаря ей электрическая щетка удаляет до 7 раз больше налета, чем обычная ручная щетка. Щетинки DiamondClean Smart совершают рекомендованные стоматологами «выметающие» движения от десны к краю зуба, которые тщательно очищают поверхность зубов и создают ирригационный эффект: быстрые движения щетинок обеспечивают интенсивную циркуляцию потока воды из слюны и зубной пасты в полости рта. Технология позволяет превосходно удалить налёт с труднодоступных мест: между зубами, на поверхности задних зубов и вдоль линии дёсен.

Естественную белизну зубов можно вернуть с помощью специальной насадки Premium White. Благодаря густым щетинкам она легко удаляет поверхностные потемнения эмали от чая, кофе и вина и осветляет зубы до 2 тонов. При этом щётка безопасна для зубной эмали и подходит для ежедневного применения . Самую тщательную чистку обеспечит насадка Premium Plaque Control. Её щетинки подстраиваются под форму каждого зуба благодаря мягким и гибким рёбрам в основании и охватывают широкую поверхность зуба. Кроме того, в комплекте DiamondClean Smart есть насадка Premium Gum Care, которая поможет улучшить состояние дёсен: аккуратный и мягкий массаж снизит уровень отеков и кровоточивости всего за 2 недели. Микрощетинки насадки TongueCare+ удалят бактерии с поверхности языка, обеспечив свежее дыхание надолго.

Режимы ухода за полостью рта

Звуковая щётка DiamondClean Smart автоматически определит выбранную насадку и предложит один из 5 режимов чистки и один из 3 вариантов скорости в зависимости от вида насадки. Конечно, пользователь может вручную переключить автоматически рекомендованный режим на любой другой, более комфортный для него:
  • Режим Clean поможет тщательно очищать полость рта каждый день
  • Режим DeepClean+ способствует удалению налёта из труднодоступных участков
  • Режим White+ поможет вернуть зубам естественную белизну
  • Режим Gum Health обеспечит уход за чувствительными деснами и эмалью
  • Режим TongueCare+ подойдёт для очистки поверхности языка
Новая щётка DiamondClean Smart станет не только верным партнёром по уходу за полостью рта, но и украшением любой ванной комнаты благодаря стильному дизайну и минималистичному стакану с зарядной базой. А для любителей путешествий есть легкий и элегантный футляр с USB зарядкой. Аккумулятор зубной щетки рассчитан на работу до 2 недель без подзарядки . Электрические зубные щетки Philips Sonicare DiamondClean Smart уже в продаже. Рекомендованная розничная цена для моделей HX9924/07 в белом цвете и HX9954/57 в насыщенном оттенке «синий металлик» составляет 19 990 и 22 990 рублей, соответственно.


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