Philips выпустила продвинутый кнопочный телефон E518

В наличии имеется FM-тюнер и mp3-плеер. За питание отвечает батарея на 2070 мАч. Связь с компьютером осуществляется через порт microUSB.Аппарат может работать с двумя SIM-картами в сетях 4-го поколения. Кроме того, с помощью гаджета можно раздавать Интернет на другие устройства через адаптер Wi-Fi.Электронная начинка базируется на 4-ядерном мобильном процессоре MediaTek MT 6739. Арсенал памяти содержит 512 МБ «оперативки» и встроенный флэш-носитель на 4 ГБ. Слот microSD поддерживает карты памяти емкостью до 32 ГБ. В качестве операционной системы используется облегченная редакция Android 8.1 Oreo (Go edition), оптимизированная для устройств небольшой мощности.Телефон получил пластиковый корпус, но некоторые детали дизайна изготовлены из металла. В частности, клавиши включения и управления звуком, а также небольшая полоса на тыльной панели. Предлагается три цветовых варианта корпуса: черный, красный и золотистый.На обратной стороне корпуса установлена главная камера на 2 МП со светодиодной фотовспышкой. Фонарик выполнен в виде отдельного модуля, который находится на верхней грани аппарата. Также в телефоне присутствует фронтальная камера, но ее разрешение составляет всего 0,3 МП.О стоимости новинки пока неизвестно.