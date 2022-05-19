Phison объявляет об успешном выпуске первой в мире микросхемы PS7101

Корпорация Phison Electronics, ведущий поставщик услуг по интеграции контроллеров NAND и устройств для хранения данных NAND, объявила сегодня об успешном развертывании первой в мире микросхемы PCIe 5.0 Redriver IC PS7101, сертифицированной ассоциацией PCI-SIG для решения проблем совместимости высокоскоростных передача сигнала между ЦП и периферийными устройствами (такими как твердотельный накопитель, видеокарта и т. д.). В поколении высокоскоростной передачи PCIe 5.0 микросхемы Redriver потребуются в таких устройствах, как настольные компьютеры, серверы, промышленные компьютеры, кабели и ноутбуки. В зависимости от степени затухания сигнала и количества каналов компенсации для каждого системного устройства потребуется от 2 до 16 ИМС Redriver.

ИС Phison PCIe 5.0 Redriver IC PS7101 обеспечивает независимую многодиапазонную компенсацию, позволяя системным инженерам по исследованиям и разработкам независимо настраивать параметры для различных материалов кабеля или печатной платы для достижения наилучшей компенсации затухания сигнала. Кроме того, Phison предоставляет эксклюзивный запатентованный инструмент автоматической настройки, который можно использовать с продуктами SSD, разработанными Phison. Это автоматически вводит различные параметры усиления Redriver в среду разработки клиента и находит соответствующие оптимальные параметры, ускоряя вывод продуктов системных интеграторов на рынок. ИС PCIe 5.0 Redriver IC PS7101 от Phison активно поставляет образцы и получила признание многих основных разработчиков системных плат, серверов, промышленных компьютеров и кабелей. Ожидается, что продукты массового производства будут запущены в третьем квартале 2022 года.