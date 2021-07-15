Пиратская версия Resident Evil Village работает лучше лицензионной

На выходных появилось интересное заявление от специалистов: взломанная версия Resident Evil Village не только обходит DRM Capcom, но и работает лучше, чем версия из Steam. Технические специалисты из Digital Foundry проверили это утверждение, сравнив обычную и взломанную версии Resident Evil Village, и, что весьма ожидаемо, это правда: пиратская версия не тормозит, как лицензионная версия, сообщает Digital Foundry. По большей части два исполняемых файла работают одинаково, как объясняет Рич Ледбеттер из DF. И, чтобы было ясно, взломанная версия не обеспечивает общего увеличения частоты кадров. Однако в определенные моменты время, необходимое для рендеринга кадра, внезапно увеличивается в лицензионной версии, вызывая заметную паузу или фриз. Digital Foundry показывает, что это подтормаживание вообще не происходит во взломанной версии, предполагая, что процессы DRM иногда мешают способности Resident Evil Village отображать новые кадры вовремя.

Впрочем, утверждение, что решения DRM для ПК снижают производительность игр, является обычным явлением, но обычно его сложно доказать, потому что у нас не так много возможностей для тестирования одинаковых исполняемых файлов игр. В этом же случае оказалось, что продемонстрировать разницу в производительности действительно легко и, что самое неприятное, покупатели игры получили более низкий уровень производительности по сравнению с пиратами, которые скачают игру бесплатно.
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