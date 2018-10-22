Pixii - ориентированная на смартфон дальномерная камера с креплением Leica

Pixii представил цифровой дальномер, который он называет «радикальным взятием того, кем должна быть современная камера». На задней панели отсутствует дисплей, все фотографии предназначены для просмотра на вашем смартфоне. А для составления фотографии есть оптический дальномер старой школы, а не электронный видоискатель. Pixii еще не объявил цену, разрешение и даже размер сенсора. Однако мы знаем, что у него есть CMOS-датчик с глобальным электронным затвором, 12-битной выборкой, высоким динамическим диапазоном и ISO от 100 до 6400. Как и многие другие новые камеры, сверху установлен экран управления OLED, позволяющий выбрать ISO, баланс белого и другие настройки.

Оптический видоискатель 0,67X оснащен подсветкой светодиодных рам, показывающими поля зрения 40/50 мм и 28/35 мм. Он также имеет автоматическую коррекцию параллакса, позволяющую смещать видоискатель от объектива. Как и входящая камера Zeiss ZX1, нет слотов для карт памяти. Скорее всего, вы сможете приобрести 8 ГБ или 32 ГБ карту памяти и обмениваться изображениями с вашим смартфоном через Wi-Fi и Bluetooth-соединение. Он будет оснащаться объективами Leica M, которые компактны и обладают большой оптикой, но являются не дешевым удовольствием . К счастью, другие опции объектива будут доступны с использованием адаптеров Leica M. Leica Rumors полагает, что это будет примерно половина цены Leica M, поэтому все еще не дешево, и, скорее всего, он не упакует полнокадровый датчик, как другие модели Leica M.