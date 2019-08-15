Пять лучших карт в Counter-Strike 1.6

Counter-Strike 1.6 является одной из самых народных игр в этой стране. Даже если вы почти не играете в игры, то порой возникает желание скачать cs и насладиться парой-тройкой (ну или десятков) партий. Специально для вас самые заядлые игроки в CS составили список лучших карт в игре.

cs_747

По сюжету террористы захватили аэропорт и взяли в заложники несколько человек. При этом штурм происходит ночью. Неудивительно, что при таких вводных эта карта до сих пор остается одной из самых необычных. А еще ее считают очень тесной. До сих пор можно встретить «олдов», которые рубились на этой карте, сидя в компьютерных клубах. В общем, абсолютно ностальгическая локация.

cs_militia

Еще одна старая и очень популярная карта. Действие разворачивается на фазенде, которую воплотил в игре один из авторов Counter-Strike Джесс Клифф. Спасти гражданских на этой карте было нелегко, поскольку у защищающихся были очень хорошие позиции. А еще заложников было тяжело увести в безопасное место. Наконец, у террористов были видеокамеры, с которых они обозревали подходы к дому. А еще в cs_militia впервые в Counter-Strike появилась реклама реально существовавшего бренда.

cs_italy

Местом действия этой карты стали улочки небольшого итальянского городка. Карта запоминается деревенскими домиками и рынком, по которому бегают ставшие культовыми курицы.

cs_mansion

Предполагается, что это самая первая карта в Counter Strike. Локация отличается ужасными текстурами и сильным дисбалансом. Неудивительно, что на ее основе была создана всеми любимая карта cs_estate. Интересной находкой cs_mansion стали выключатели света в каждой захваченной террористами комнате. Что любопытно, камеры видеонаблюдения контролировали уже спецназовцы. Все это приводило к чертовски жарким баталиям.

cs_assault

А вот и самая популярная карта в Counter-Strike, которую создал Лари Мууриасмени. Игроки воевали на просторных улицах и упражнялись в снайперских перестрелках с высоких зданий. При этом, полицейские должны спасти трех заложников, которых держат на большом складе. Штурм можно осуществить с трех позиций: главного входа, задней двери и вентиляции. Впрочем, у защищающихся, как и всегда, были лучшие позиции и нападавшим следовало обладать недюжинным мастерством, чтобы побеждать.

Разумеется, популярную карту не раз клонировали. Так появилась ночная cs_assault2k, зимняя cs_assault_santa и cs_delta_assault, в которой можно опускать ворота.