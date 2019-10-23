Пятый сезон PUBG: обновлённая карта Мирамар и новый билет

Компания PUBG Corp. официально запустила пятый сезон и Survivor Pass: Badlands на своих боевых серверах. Вместе с обновлением 5.2 геймеры получили обновлённую карту Мирамар, которая обзавелась новым ландшафтом, плюс теперь вы можете бросать своему товарищу по команде аптечку или патроны на расстоянии в пятнадцать метров. Это позволяет в сложных ситуациях передать патроны другу, которому удобнее или просто выгоднее стрелять из укрытия. И, естественно, вернулся боевой пропуск, который порадует геймеров массой новой экипировки, классных скинов и прочих приятных мелочей. Для фанатов жанра, которым нравится прыгать с парашютом, искать оружие и потом убивать всех в округе, это отличная новость — теперь играть будет еще веселее.