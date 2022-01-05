Планшет ASUS ROG Flow Z13 получил CPU Core i9-12900H

Компания ASUS пополнила ассортимент планшетов самой производительной моделью на рынке – ROG Flow Z13. Новинка характеризуется 13,4-дюймовым экраном с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц или с разрешением Full HD и 120 Гц, а также соотношением сторон 16:10, поддержкой Dolby Vision и стилуса, чипом Intel Core i9-12900H, графикой NVIDIA RTX 3050 Ti, ОЗУ DDR5, памятью PCIe 4.0, интерфейсом Thunderbolt 4 с DisplayPort 1.4 и передачей энергии мощностью 100 Вт, портами USB-C 3.2 Gen 2, USB-C, eGPU и USB-A 2.0, слотом для карт памяти microSD класса UHS-II, интерфейсом HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом и предустановленной ОС Windows. Планшет появится в продаже в первой половине года, а вот его цена пока не раскрывается.