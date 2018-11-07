Планшет Google Pixel Slate стал доступен для предзаказа

Компания Google начала принимать предварительные заказы на планшет Pixel Slate, который был представлен месяц назад. Пока можно заказать только младшие версии, которые доступны по цене от 600 до 800 долларов. Топовые вариации, цена которых достигает 1600 долларов, станут доступны позже.

Напомним, что планшет оснастили 12,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3000:2000 пикселей, корпусом толщиной 7 мм, процессорами Celeron, Core m3, Core i5 или Core i7 нового поколения Amber Lake, от 4 до 16 ГБ оперативной памяти, SSD от 32 до 256 ГБ, двумя портами USB-C, сканером отпечатков пальцев и двумя 8 Мп камерами. Интерфейс ОС меняется в зависимости от режима использования. В 200 долларов оценена фирменная клавиатура, в 100 долларов – перо Pixelbook Pen.