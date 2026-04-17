Планшет HONOR MagicPad 3 Pro 12.3 показали на пресс-рендерах

Компания HONOR опубликовала качественные изображения планшета MagicPad 3 Pro 12.3, который будет представлен уже 23 апреля. Аппарат демонстрируется в расцветках Moon Shadow White и Starry Sky Gray. Ранее стало известно, что планшет оснастят конфигурациями памяти на 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, цельнометаллическим корпусом толщиной всего 4,8 мм и массой 450 граммов, 12,3-дюймовым OLED-дисплеем с очень тонкими рамками, поддержкой высокочастотной ШИМ-регулировки яркости 5280 Гц и сертификацией IMAX Enhanced, поддержкой магнитной клавиатуры с подставкой и стилуса. Планшет уже доступен для предзаказа в Китае.