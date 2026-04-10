Планшет HONOR MagicPad 3 Pro 12.3 засветился на фото

Один из руководителей компании HONOR опубликовал фотографии планшета MagicPad 3 Pro 12.3, который будет представлен в ближайшие недели. Судя по снимкам, аппарат оснастят 12,3-дюймовым OLED-экраном с очень тонкими рамками, сверхвысокочастотной ШИМ-регулировкой яркости 5280 Гц, корпусом толщиной 4,82 мм и массой 440,5 грамма, сдвоенной основной камерой с кольцевой вспышкой, сертификацией IMAX Enhanced и 13,3-дюймовым экраном.

Напомним, что в прошлом году был выпущен HONOR MagicPad 3 Pro с топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 13,3-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3200:2136 пикселей и частотой обновления 165 Гц.