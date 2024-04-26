Планшет Honor Pad 9 Pro оценили в 305 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 9 Pro, которая обойдется на домашнем для производителя китайском рынке в 305 и 345 долларов за варианты с 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, 5-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8100, батареей ёмкостью 10050 мАч, поддержкой 35-Вт быстрой зарядки, основной камерой на 13 Мп и селфи-камерой разрешением 5 Мп, интерфейсом USB Type-C, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, корпусом толщиной 6,64 мм и массой 589 граммов, а также предустановленной прошивкой MagicOS 8.0 на основе Android 14.

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