Планшет Honor Tab V7 Pro получил 120-Гц дисплей

Сегодня компания Honor представила не только новые смартфоны, но и планшет Honor Tab V7 Pro. Аппарат оснастили новенькой платформой MediaTek Kompanio 1300T, предустановленной операционной системой Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0, 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 кд/кв.м, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, батареей емкостью 7250 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, 7-слойной системой охлаждения, цифровым пером Magic Pencil 2 с распознаванием 4096 степеней нажатия, четырьмя громкоговорителями, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также модемом 5G в топовой конфигурации. Версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оценены в 400, 430 и 510 долларов соответственно, а версия с поддержкой 5G – 570 долларов.

Комментарии и отзывы Honor Tab V7 Pro
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