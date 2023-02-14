Планшет Huawei MateBook E GO 2023 появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу планшет MateBook E GO 2023, который отличается от прошлогодней версии однокристальной системой Snapdragon 8cx Gen 3 вместо Snapdragon 8cx Gen 2. Вариант с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти стоит 590 долларов, а c 512 ГБ встроенной памяти - 690 долларов.

Напомним, что планшет оснащается предустановленной ОС Windows 11, 12,35-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, двумя разъемами USB-C, аккумулятором ёмкостью 45,8 Втч, массой 710 г, толщиной 7,68 мм, обложкой-клавиатурой и стилусом M Pencil.
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