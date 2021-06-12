Планшет Huawei MatePad 11 выходит в Европе

Сетевые источники сообщили о том, что планшет Huawei MatePad 11 станет доступен для предзаказа в Европе уже 14 июня, а с 22 июня появится в розничной продаже. Версия на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти обойдется в 400 евро, а на 6/128 ГБ – 500 евро. Планшет характеризуется 10,95-дюймовым 2K-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и поддержкой стилуса Huawei M-Pencil второго поколения, четырьмя динамиками и микрофоном, фирменной операционной системой HarmonyOS 2.0, восьмиядерной платформой Snapdragon 865 и аккумулятором ёмкостью 7250 мАч.