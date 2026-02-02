Планшет Lenovo AI Tablet Xiaoxin Pro 13 готов к выходу

Компания Lenovo объявила, что уже в марте будет представлен планшет Lenovo AI Tablet Xiaoxin Pro 13. Судя по опубликованному тизеру, аппарат оснастят экраном с узкими рамками, одинарной тыльной камерой и поддержкой стилуса.

Напомним, что в августе прошлого года был выпущен планшет Lenovo Xiaoxin Tablet Pro GT с корпусом толщиной 5,99 мм и массой 458 граммов, 11,1-дюймовым дисплеем с разрешением 3200:2000 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью 800 нит и 98% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой стилуса Lenovo Stylus Pro с чувствительностью к 8192 уровням нажатия и задержкой всего 0,3 мс, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, АКБ ёмкостью 8860 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт.
