Планшет Lenovo Legion Y900 получит 4K-экран

Компания Lenovo раскрыла подробности об игровом планшете Legion Y900 13, который будет официально представлен уже 13 мая. Итак, аппарат оснастят 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 830, системой охлаждения с площадью теплоотвода 33445 мм², 13-дюймовым экраном с разрешением 3840:2560 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1100 нит, защитным стеклом Gorilla Glass 7i и поддержкой фирменного стилуса Pen Pro второго поколения с чувствительностью к нажатию на уровне 8192 степеней, акустикой с шестью динамиками, настройкой Harman Kardon, а также поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, корпусом толщиной 5,99 мм и массой 599 граммов, а также поддержкой новой интеллектуальной клавиатуры с регулируемой RGB-подсветкой, клавишами с ходом 1,5 мм.