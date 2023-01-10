Планшет Lenovo Smart Paper оценен в $480

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Yoga Paper, который получил дисплей на электронных чернилах. Новинка характеризуется 10,3-дюймовой панелью E Ink с разрешением 1872:1404 пикселей, 24 предустановками яркости и цветовой температуры и поддержкой стилусов с технологией EMR (распознают до 4096 степеней нажатия), четырехъядерной Rockchip RK3566, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 3550 мАч, поддержкой Bluetooth 5.2 BLE и Wi-Fi 802.11ac, фирменной обложкой Smart Paper Folio, стилусом Smart Paper Pen, размерами 195:226:5,5 мм и массой 408 г. Планшет появится в продаже уже в этом месяце по цене в 480 евро.