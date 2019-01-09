Планшет Lenovo Smart Tab получил док-станцию

Компания Lenovo показала на выставке CES 2019 планшет Lenovo Smart Tab, который получил док-станцию Smart Dock и встроенный персональный помощник Amazon Alexa. Новинка выйдет в двух версиях: M10 и P10. Последняя может похвастаться фронтальными динамиками с технологией Dolby Atmos, а док станция добавит еще два 3-ваттных динамика. Также док-станция выполняет функцию зарядки планшета.

Lenovo Smart Tab M10 оснастили 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, чипсетом Snapdragon 450, 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ флэш-памяти, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором на 4850 мАч. P10 отличается 4 оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 8 и 5 Мп камерами и аккумулятором на 7000 мАч. Оба планшета работают под управлением Android 8.1 Oreo. Новинки появятся в продаже в конце января или начале февраля по цене 200 долларов за младшую версию.