Планшет Lenovo Tab M7 оценен в 6000 рублей

Компания Lenovo выпустила в России бюджетный планшет Lenovo Tab M7, который был представлен в сентябре этого года. Аппарат продается в версиях только с Wi-Fi, Wi-Fi и 3G или Wi-Fi и LTE по цене от 5 990, от 6 490 и от 6 990 рублей соответственно. Напомним, что новинка оснащается металлическим корпусом, 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1024:600 пикселей, 2 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, 4-ядерным процессором MediaTek MT8321 в версии с Wi-Fi и чипсетом MediaTek 8765B для версии с LTE, 1 или 2 ГБ оперативной памяти, 8, 16 или 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD до 128 ГБ, аккумулятором на 3450 мАч, модулями Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъемом для наушников и ОС Android Pie Go Edition и Android 9.0 (Pie) в зависимости от объема ОЗУ.