Планшет Lenovo Tab M8 получил Full HD-дисплей

Компания Lenovo представила планшет Tab M8, который получил 8-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1280:720 пикселей и 1920:1200 пикселей. Новинку также оснастили 2-Мп фронтальной камерой, 5-Мп основной камерой, 4-ядерной платформой MediaTek Helio A22 с графическим ускорителем IMG PowerVR GE, версиями на 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 5000 мАч, адаптерами Wi-Fi 802.11 AC, Bluetooth 5.0, GPS-приёмник, 3,5-мм разъёмом для наушников, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. Размеры планшета равны 199,1:121,8:8,15 мм, а масса – 305 г. Новинка появится в продаже в октябре по цене 139 или 159 евро в зависимости от дисплея.