Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 получит SoC MediaTek Dimensity 8300

Компания Lenovo объявила, что уже в конце июля будет представлен планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7. Производитель подтвердил наличие производительной 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 8300 с максимальной частотой 3,35 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP6, оперативной памяти стандарта LPDDR5x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, батареи ёмкостью 10200 мАч, поддержки 45-Вт проводной быстрой зарядки, времени автономной работы до 79 дней, металлического корпуса, 12,7-дюймового дисплея с разрешением 2,9K и четырех динамиков JBL с поддержкой Dolby Atmos. Судя по тизерам, аппарат также получит зеленую расцветку корпуса и одинарную основную камеру со светодиодной вспышкой.

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