Apple прекращает выпуск 21-дюймового iMac

Ходят слухи, что скоро появится новый маленький Mac, который появится в первой половине 2022 года с чипами M1 Pro и M1 Max. Новый настольный компьютер будет называться iMac (Pro) и будет иметь miniLED с ProMotion, что является маркетинговым термином Apple для дисплеев с частотой 120 Гц. Мы уже видели эту комбинацию в M1 Macbook Pro, и логично, что технология пробилась в линейку iMac. Базовая модель будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Новый 21-дюймовый iMac по дизайну будет аналогичен нынешнему 24-дюймовому устройству, будет иметь порты HDMI и SD-карты, а также USB-C.