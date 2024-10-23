Планшет OPPO Pad 3 Pro получит мощное железо

В сеть утекли подробные характеристики, изображения и цены на планшет OPPO Pad 3 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят производительным 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, 12,1-дюймовым экраном с соотношением сторон 7:5, разрешением 3000:2120 пикселей и частотой обновления 144 Гц, 13-Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 9500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, шестью динамиками и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой ColorOS 14.1. Планшет будет стоить 490, 560 или 630 долларов в зависимости от версии.