Планшет OPPO Pad Air6 появился в продаже

Компания OPPO дала старт китайским продажам планшета Pad Air6, который оценен в эквивалент 390 и 525 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ памяти. Версия с матовым дисплеем (Soft Light Edition) обойдется в 570 долларов.

Напомним, что новинка имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7360 Super с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MP2, 12,1-дюймовый LCD-дисплей с соотношением сторон 7:5, разрешением 2800:1980 пикселей, толщиной рамок 6,7 мм, кадровой частотой 30, 60, 90 и 120 Гц, типичной глобальной яркостью 600 нит и пиковой 900 нит, оперативную память LPDDR5X с частотой 4266 МГц, встроенную память UFS 3.1, основную и селфи-камеры по 8 Мп, АКБ ёмкостью 10050 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт, четыре динамика и корпус толщиной 6,89 мм и массой 603 грамма.