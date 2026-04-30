Планшет OPPO Pad Mini появился в продаже

Компания OPPO дала старт продажам компактного планшета Pad Mini, который был представлен в Китае чуть больше недели назад. Цена базовой версии на 8/256 ГБ памяти составляет эквивалент 540 долларов. Топовая конфигурация на 12/512 ГБ обойдется в 660 долларов.

Напомним, что новинка имеет в своем оснащении производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц, 8,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2,5K, соотношением сторон 3:2, адаптивной частотой обновления от 60 до 144 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X до 4800 МГц, флеш-память UFS 4.1, основную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, АКБ ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт, поддержку Wi‑Fi 7, стереодинамики и корпус толщиной 5,39 мм.