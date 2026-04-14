Планшет OPPO Pad Mini показали на рендерах

Компания OPPO опубликовала качественные изображения планшета Pad Mini, который будет представлен 21 апреля. Аппарат продемонстрирован в фиолетовой, зелёной и тёмно-серой расцветках. Производитель подтвердил наличие очень тонкого корпуса, OLED-дисплея с разрешением 2.5K, ультратонкими рамками и технологией «мягкого экрана», 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829, конфигураций памяти с 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. На той же презентации будет представлен флагманский планшет OPPO Pad 5 Pro с более крупным дисплеем и топовым процессором Snapdragon 8 Ultra Gen 5.

