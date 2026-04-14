Планшет OPPO Pad Mini получит 144-Гц экран

Компания OPPO раскрыла подробности о характеристиках компактного планшета Pad Mini, который будет представлен уже 21 апреля. Итак, производитель подтвердил наличие 8,8-дюймового OLED-экрана с разрешением 2,5K, кадровой частотой 144 Гц, технологией мягкой подсветки и рамками шириной 2,99 мм, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГЦ и графическим адаптером Adreno 829 (производительность в бенчмарке AnTuTu составляет 3,21 млн баллов), батареи ёмкостью 8000 мАч, корпуса толщиной 5,39 мм и массой 279 граммов, конфигураций с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти, а также зеленой, фиолетовой и темно-серой расцветок корпуса.

