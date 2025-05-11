Планшет OnePlus Pad 2 Pro получит огромный экран

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о планшете OnePlus Pad 2 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 13,2-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3,4K и кадровой частотой 144 Гц (у предшественника был 12,1-дюймовый дисплей), 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батареей ёмкостью 12140 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, конфигурациями с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а также корпусом в темно-синей и серебристой расцветках соответственно. Официальный релиз OnePlus Pad 2 Pro состоится вместе со смартфоном OnePlus Ace 3 Extreme Edition в первой половине 2025 года.

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