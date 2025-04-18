Планшет OnePlus Pad 2 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета OnePlus Pad 2 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. Аппарат набрал 3091 и 9638 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что OnePlus Pad 2 Pro также получит 13,2-дюймовый LCD-экран с разрешением 3.4K, 13-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, батарею ёмкостью 10000 мАч и поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки.