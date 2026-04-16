Планшет OnePlus Pad 4 получит топовый процессор

Компания OnePlus раскрыла подробности о характеристиках планшета Pad 4, который будет представлен в Индии 30 апреля. Итак, производитель подтвердил наличие корпуса в коричневой расцветке, топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, набирающей в бенчмарке AnTuTu 4186268 баллов, 13,2-дюймового экрана с разрешением 3.4K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1000 нит в режиме HBM, частотой опроса сенсора до 540 Гц,98% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и сертификацией TÜV Rheinland, восемью динамиками, батареей ёмкостью 13380 мАч с автономностью до 54 дней и поддержкой фирменного стилуса Stylo Pro.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor