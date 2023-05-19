Планшет OnePlus Pad появился в продаже

Компания OnePlus дала старт европейским продажам планшета OnePlus Pad, который оценен в 500 евро за единственную версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. При этом, в комплект поставки войдет адаптер питания мощностью 65 Вт, хотя изначально европейская версия должна была выйти без комплектной зарядки.

OnePlus Pad оснащается 11,6-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, разрешением 2800:2000 пикселей и яркостью 500 кд/кв.м, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000 c модемом для сотовых сетей пятого поколения, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, металлическим корпусом толщиной 6,54 мм, массой 552 грамма, аккумулятором ёмкостью 9510 мАч, 13-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, а также поддержкой стилуса и магнитной клавиатуры.