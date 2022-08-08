Планшет Oppo Pad Air получил новую версию

Компания Oppo объявила о выпуске новой версии планшета Oppo Pad Air, которая отличается фиолетовой расцветкой. Ранее устройство было доступно в черном и сером цветовых вариантах.

Напомним, что планшет оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, 4 или 6 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 10,36-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 7100 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, четырьмя 1-Вт громкоговорителями с поддержкой Dolby Atmos, предустановленной оболочкой ColorOS 12.1 for Pad, толщиной 6,94 мм и массой 440 граммов.
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