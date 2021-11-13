Планшет Oppo Pad получит 120-Гц дисплей

В сети появилась фотография и подробности о первом планшете компании Oppo, который может получить название Oppo Pad. Итак, устройству прочат 11-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, мощную восьмиядерную платформу Snapdragon 870, предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 12, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 8 Мп, 6 ГБ оперативной и внушительные 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 8080 мАч. Ориентировочная цена планшета в Китае составляет 315 долларов, однако глобальная версия будет стоить ощутимо дороже.